أكد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ أن "ما حصل على طرقات الوطن مدان بكل المقاييس حيث تعمدت لقمة العيش بالدم وسقط شهيدان"، مشيراً إلى أن "درءا للفتنة التي نربأ بكل اللبنانيين تجنب الوقوع بها نجدد الدعوة إلى ​القوى الأمنية​ و​الجيش​ بالتشدد بإبقاء الطرقات سالكة".

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كانت هذه تفاصيل خبر بري دعا القوى الامنية لابقاء الطرقات سالكة درءا للفتنة: ما حصل على طرقات الوطن مدان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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