تبون: المغرب مدين للجزائريين باعتذار قبل فتح الحدود -فيديو

قال عبد المجيد تبون، مرشح الإنتخابات الرئاسية في الجزائر، إن فتح الحدود مع المغرب أمر ممكن، لكنه مرتبط، أولا، باعتذار المملكة للشعب الجزائري الذي “أهين” في 1994، حسب قوله.

وأشار تبون لدى حلوله أمس الأحد ضيفا على منتدى جريدة الحوار، إلى أن الحدود بين البلدين لم تغلق بسبب قضية الصحراء بل بعد الهجوم الإرهابي 1994 الذي استهدف فندقا في مراكش، موضحا أن مواطنين جزائريين تعرضوا للإعتداء من طرف السلطات المغربية، إثر ذلك.

وأضاف المرشح الرئاسي بأن المغرب اتهم جزائريين بتنفيذ هذه الهجمات، وفرض الفيزا على مواطنيه، ما جعل 350 ألف جزائري محاصرين داخل المملكة، إلى أن تم إجلاؤهم بواسطة بواخر وحافلات.

واعتبر تبون أن المغرب والجزائر كانت لديهمدائما علاقات اقتصادية قوية، مضيفا بأن بلاده لم تكن هي المستفيد من هذه العلاقات.