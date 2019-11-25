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هاري كين يثق في قدرة مورينيو على قيادة توتنهام لأول لقب في 11 عاما

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وكالة رويترز 0 تبليغ

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قال هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير إن فريقه وجد ضالته في مدرب حقق نجاحات كبيرة بالتعاقد مع جوزيه مورينيو ويتعين عليه الآن التفكير في لقبي كأس الاتحاد الانجليزي ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم في مسعى لإنهاء صيام دام 11 عاما عن الألقاب.

وقاد مورينيو، الذي حل بدلا من المدرب المقال ماوريسيو بوكيتينو الأسبوع الماضي، توتنهام للفوز 3-2 في الدوري الانجليزي الممتاز على مستضيفه وست هام يونايتد يوم السبت في أول مباراة له في تدريب الفريق.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن كين قوله ”هذا المدرب فاز بألقاب مع جميع الأندية التي عمل بها. سجله معروف للجميع.

 ”حقق نجاحات كبيرة. أرغب في الفوز ببطولات وأتمنى أن يتحقق ذلك مع توتنهام وأعتقد انه سيكون عاما رائعا للفريق“.

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وحصد مورينيو مدرب بورتو وتشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق 25 لقبا كبيرا لكن هذا السجل سيواجه اختبارا في توتنهام الذي لم يفز بأي لقب منذ كأس رابطة الأندية الانجليزية في 2008.

وبعد انتصاره على وست هام تقدم توتنهام للمركز العاشر وقال كين إن وصول مورينيو سيمنح الفريق بداية جديدة.

 وقال ”عندما يدربك شخص في مكانته وسمعته ترتفع ثقة الفريق بنفسه وقدراته“.

وتابع ”ستكون بداية جديدة للجميع الآن لاظهار قدراتنا للمدرب وأتمنى أن يستغل اللاعبون الفرصة“.

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