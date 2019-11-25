خلاف جديد بين باطمة والكوميدي يوسف أوزلال.. حضرت لعرضه ووصفته بـ”الحامض” فرد عليها

عاد الخلاف بين الفنانة دنيا باطمة والكوميدي يوسف التاويل، للظهور من جديد، بعدما وصفته بـ”الحامض”، أثناء حضور عرضه، ليرد عليها متمنيا أن يصيبها مكروه.

وكان يوسف أوزلال الشهير بلقب “فاطمة التاويل” نسبة للشخصية المعروف بها، يقدم فقرته في حفل إطلاق تشكيلة أزياء جديدة للمصممة ليلى الحديوي، نهاية الأسبوع الماضي، بينما كانت باطمة تنقل الحفل عبر تقنية المباشر على ” أنستغرام”، وأخبرت جمهورها أنها ستقطع البث حتى مرور عرض أزولال، الذي وصفته بـ”الحامض”.

أوزلال علم بتصرف باطمة، بعد انتهاء الحفل، ورد عليها بمقطع فيديو، ارتدى فيه قبعة شبيهة بتلك، التي كانت تضعها باطمة في الحفل، ليلمح إلى أن كلامه موجه إليها ، متمنيا أن يصيبها مكروه.

وكان الخلاف بين باطمة، ويوسف أوزلال قد اندلع، بعدما اتهمها أنها كانت وراء عدم حضوره لحفل عقيقة “كوبل مراكش”، علما أنه كشف سابقا أنه من المعجبين بها.