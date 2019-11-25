استئنافية طنجة تبث غدا في قضية مصري متهم بقتل مغربي على طريقة “خاشقجي”

من المنتظر أن تبث الغرفة الجنائية في محكمة الاستئناف بطنجة، يوم غد الثلاثاء، في قضية المصري الذي قتل شخصا على طريقة ” خاشقجي” في شهر دجنبر الماضي، قبل أن يتم الكشف عن خيوط الجريمة واعتقال منفذها في شهر مارس الماضي بعد بحث دام حوالي 3 أشهر.

وكانت ولاية أمن طنجة قد أعادت في 24 من شهر مارس الماضي تمثيل جريمة قتل راح ضحيتها مغربي بعدما أجهز عليه صديقه المصري رفقة مواطن مغربي آخر، وقطعه إلى أجزاء بمنشار، ثم أحرق جثته بمنطقة الأحد الغربية -برييش.

وكان مصدر أمني قد كشف لـ”اليوم24″ تفاصيل مثير عن هذه الجريمة، إذ بعد قضاء المصري لعقوبته السجنية، ومباشرة بعد خروجه من السجن، تفاجئ ب”سرقة” مهنته وزبنائه من طرف شريكه، وازداد الأمر سوءا عندما علم أن شريكه المغربي يتحرش بزوجته، ما دفعه للتفكير في الإنتقام.

وقام المصري بالتنسيق مع شخص آخر باستدراج شريكه من الدار البيضاء إلى طنجة، وبعد تتبع الضحية التقياه بالقرب من محطة “تي جي في” طريق العوامة، وتحول النزاع الشفوي بينهما إلى ضرب وجرح وتكسير لزجاج سيارة الضحية، الأمر الذي أدى إلى وفاته فورا.

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وأضاف ذات المصدر، أنه تم نقل الجثة إلى مرآب أحد المنازل بالمغوغة الكبيرة، حيث تم تقطيعها بمنشار فولاذي وتعبئتها في أكياس بلاستيكية، قبل نقلها إلى منطقة الأحد الغربية-برييش بضواحي طنجة.

وللتخلص من الجثة، اشتريا الفحم والبنزين، وقاما بإضرام النار في أشلاء الضحية، وبعد ذلك توجها لأداء صلاة الجمعة بالأحد الغربية.

ومكنت الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية، من العثور على سيارة الضحية التي رُفعت منها آثار دماء وعينات بيولوجية، فيما تم الإحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبقير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.