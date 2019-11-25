لأسباب أمنية.. حسنية أكادير يطلب من جماهيره بعدم مرافقته للخميسات – بلاغ

أعلن نادي حسنية أكادير لكرة القدم، أمس الأحد، إجراء مباراته أمام المغرب التطواني، في الجولة السابعة من البطولة الاحترافية بدون جمهور، وذلك بقرار من السلطات الأمنية للمدينة.

وأصدر النادي السوسي بلاغا رسميا، جاء فيه: ” تقرر أن تجرى مباراة حسنية أكادير و ضيفه المغرب التطواني برسم الجولة السابعة من البطولة الاحترافية بملعب 18 نونبر بالخميسات بدون جمهور لأسباب أمنية”.

وكانت إدارة ممثل مدينة أكادير قد قررت استقبال مباراة الفريق في أكاديرن بسبب ” رفض سلطات مراكش السماح له باللعب في الملعب الكبير للمدينة”، في الوقت الذي يعتبر فيه العديد بأن نادي “سيدينو” يرغب في الابتعاد من ضغط واحتجاجات الجمهور.

عدد كبير من جماهير الفريق، نظمت العديد من الوقفات الاحتجاجية، أمام مقر النادي، مباشرة بعد الإقالة المفاجئة للمدرب غاموندي، وتعيين محمد فاخر بديلا له.