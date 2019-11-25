وزان.. صراع بين أسرتين حول أرض ينتهي بجريمة قتل شخص وإصابة آخر

لقي شخص مصرعه، ليلة أمس الأحد، بعد مواجهات عنيفة بين أسرتين حول تسييج أرض فلاحية، بدوار الحليين جماعة لمجاعرة، إقليم وزان.
وحسب مصادر محلية، فإن المواجهات بين الأسرتين أودت بحياة شخص واحد، فيما أصيب آخر بجروح خطيرة، نقل على إثرها، على وجه السرعة، إلى المستشفى الإقليمي في وزان.
وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الدرك الملكي ألقت القبض على شخصين، يشتبه في تورطهما في جريمة القتل، إذ تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة.
وتم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات، قصد إخضاعها للتشريح الطبي لفائدة البحث.
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