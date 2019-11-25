مسؤول بحضرموت ينفي وجود أي تحركات لفصل المحافظة

الإثنين 25 نوفمبر 2019

نفى وكيل وادي حضرموت، عصام الكثيري، وجود أي تحركات لفصل محافظة حضرموت، مؤكداً أن زيارته للرياض تهدف لمتابعة حقوق و مشاريع التنمية في الوادي و الصحراء.



وبين "الكثيري"، أن حضرموت ستبقى محافظة واحدة وقال و سأقدم استقالتي لو تم تقسيمها وأطالب بمنح مديريات وادي حضرموت والصحراء كافة حقوقها.

وفي التفاصيل، قال وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري ان كل الشائعات و الكتابات حول مزاعم فصل محافظة حضرموت و إنشاء محافظة جديدة في المحافظة هي كذب و محض إفتراء و لا أساس لها من الصحة موكدا أن تواجده في العاصمة السعودية الرياض كان تلبية لدعوة كريمة من المملكة العربية السعودية لحضور توقيع إتفاق الرياض التاريخي و لمتابعة حقوق و مشاريع التنمية لوادي حضرموت و الصحراء مع فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي و قيادات الدولة و الحكومة و التنسيق مع الوزراء و رؤساء المؤسسات و الهيئات و كذا اللقاء مع البرنامج السعودي للتنمية و عدد من سفراء الدول الداعمة للشعب اليمني.

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وأكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء في تصريح لمكتب الاعلام و العلاقات العامة بوادي حضرموت و الصحراء، أن حضرموت ستبقى محافظة واحده تحت قيادة محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية و لن نسمح بتمرير أي مشاريع سياسية تهدف لتمزيق المحافظة مشيرا إلى أنه قد صرح عبر قناة حضرموت قبل فترة أنه سيقدم إستقالة فور صدور أي قدار بشأن تقسيم المحافظة داعيا ألى أهمية المحافظة على إصطفاف أبناء المحافظة في سبيل إنتزاع حقوقهم المسلوبة و تحقيق التتمية و تنفيذ المشاريع الإستراتيجة و إنها معاناة أبناء المحافظة من تردي الخدمات الأساسية و إنتشال الوضع الامني بمديريات الوادي و الصحراء.

و أوضح عصام الكثيري أن السلطة المحلية بوادي حضرموت و الصحراء ستواصل عملها و نشاطها في إنتزاع حقوق أبناء المحافظة داعيا الى منح وادي حضرموت و الصحراء نصيبهم الكامل و العادل من حصة المحافظة من مبيعات النفط و التي ستعمل على رفع مستوى التنمية و تمويل المشاريع موكدا أن التوزيع العادل للثروة بين كل مديريات المحافظة و الإستغلال الامثل للموارد سيسكت كل الابواق التي تستغل هذا الملف للترويج لفصل المحافظة.

و اكد الكثيري أن فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي يولي محافظة حضرموت أهتماما خاصا و أن لقاءه برئيس الجمهورية خرج بتوجيهات رئاسية ستثمر في عدد من المجالات الهامة معبرا عن شكره و امتنانه لهذا الحرص من فخامة الرئيس لتحريك عجلة التنمية في المحافظة.

ودعا وكيل وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري أبناء المحافظة لعدم الالتفات الى هذه الدعوات المشبوه والتي تعمل منذ فترات طويلة لشق الصف الحضرمي موكدا أهمية دور كل المواطنين و مؤتمر حضرموت الجامع و مرجعية قبائل وداي حضرموت و الصحراء و كل منظمات المجتمع الحضرمي و القيادات السياسية الحضرمية في العمل على انتزاع حقوق حضرموت و تهيئة الاجواء للتنمية و معالجة اي اختلالات تظهر في اي مكان بالمحافظة.