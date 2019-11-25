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الحوثيون يدفعون بألف مقاتل إلى الساحل الغربي بعد انكساراتهم

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 25 نوفمبر 2019

بعد أن انكسرت في جميع الخروقات الهجومية، وفي إطار تصعيدها الخطير تجاه الهدنة الأممية، دفعت مليشيات الحوثي الإرهابية ذراع إيران في اليمن ، بألف مقاتل إلى الساحل الغربي.

 

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وأفادت مصادر مطلعة أن المليشيات حشدت ألف عنصر من مسلحيها من مختلف الجبهات الهادئة ومن المحافظات الواقعة تحت سيطرتها ، وإرسالهم إلى الساحل الغربي بعد أن انكسرت جميع هجماتها التي شنتها مستفيدة من الهدنة الأممية وتكبدت على إثرها خسائر فادحة.

 

الجدير بالذكر أن مليشيات الحوثي لجأت مؤخراً إلى التجنيد الإجباري لليمنيين واختطاف الأطفال وتجنيدهم بهدف حشد أكبر قدر ممكن من المسلحين في محاولة للتموضع والبقاء في أرض المعركة بعد أن وصلت إلى مرحلة السقوط والانهيار.

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