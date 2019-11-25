حقوقيون: مقتل مسعفة برصاص الأمن الإيراني في الاحتجاجات الأخيرة

الإثنين 25 نوفمبر 2019

أكد نشطاء حقوقيون في إيران مقتل إحدى المسعفات خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وبحسب الناشطين فإن المسعفة آمنة شهبازي "تم قتلها عندما كانت منشغلة بإسعاف متظاهر إيراني جريح بمدينة كرج الإيرانية".

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وذكر الحقوقيون أن "آمنة شهبازي كانت تضمد ساق أحد الجرحى من المتظاهرين عندما أطلقت الأجهزة الأمنية الإيرانية النار عليها من الخلف، وأصيبت في رقبتها ورأسها وقتلت على الفور".

وذكروا أنها خرجت من البيت في مدينة كرج لشراء الأدوية من الصيدلية، وعندما أصيب أحد المتظاهرين في الشارع، سارعت آمنة لإسعافه، وانتزعت "شالها" من رأسها لإيقاف نزيف الدم من ساق المتظاهر، ولكن في نفس اللحظة أصيبت آمنة بطلقة نارية مباشرة في رقبتها من الخلف وأرديت قتيلة بنفس المكان".