قرقاش: نجاح سياستنا الخارجية مرهون بمسارنا الداخلي التنموي

الإثنين 25 نوفمبر 2019

قال وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور محمد قرقاش، إن السياسة الخارجية تعبير عن نجاحنا الداخلي، ونجاح السياسة الخارجية مرهون أساساً بمسارنا الداخلي التنموي.



وأضاف: عام 2019 كان ناجحاً بالنسبة للإمارات وأذكر على سبيل المثال زيارة البابا فرنسيس، وإرسال أول رائد فضاء هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية.

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وتحدث أنور قرقاش، خلال مشاركته في #الاجتماعات_السنوية_لحكومة_الإمارات عن "دولة الإمارات والمتغيرات الإقليمية والعالمية".