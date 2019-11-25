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محمد بن راشد يزف بشرى إلى شعب الإمارات

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 25 نوفمبر 2019

زف نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ، محمد بن راشد آل مكتوم، بشرى إلى شعب الإمارات، وذلك عقب ترأسه مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فعاليات اليوم الأول من الإجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات .

 

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وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة له بتويتر، "ترأست وأخي محمد بن زايد فعاليات اليوم الأول من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات ... استعرضنا موقعنا التنافسي .. تحدياتنا .. افكارنا للمستقبل ... وأهم خططنا العشرية" .

 

واضاف "أبشر شعبنا .. دولة الامارات ستبقى دائما في القمة..دولة الامارات تمتلك أفضل فريق للعبور بها نحو المستقبل" .

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