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شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يطلع على نشاط فرع هيئة الإستثمار بساحل حضرموت.. صور والان مع التفاصيل
الإثنين 25 نوفمبر 2019
اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، على نشاط فرع الهيئة العامة للاستثمار بساحل حضرموت.
وأستمع خلال زيارة تفقدية لمقر الهيئة بمدينة المكلا، من مدير عام الهيئة الدكتور محمد الجوهي الى شرح حول سير العمل في أقسام وإدارات الهيئة والصعوبات التي تواجه تنفيذ خططها الهادفة الدفع بعجلة الاستثمار وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين.
واكد المحافظ البحسني اهتمام السلطة المحلية بالمحافظة بالاستثمار والمستثمرين واستقطاب رؤوس الأموال الى المحافظة لتنشيط الحركة الاقتصادية وخلق فرص للشباب والخريجين، موجهاً هيئة الاستثمار بتقديم كافة التسهيلات اللازمة والضرورية للمستثمرين الجادين وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم.
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