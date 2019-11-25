شكرا لقرائتكم خبر عن وثائق مسربة تكشف عن أوضاع مئات الآلاف من المسلمين في معسكرات الاعتقال بالصين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت وثائق مسربة لأول مرة بالتفصيل قيام السلطات الصينية بغسل أدمغة ممنهج، لمئات الآلاف من المسلمين الإيغور، في سلسلة من معسكرات السجون شديدة الحراسة.

ولطالما ادعت الحكومة الصينية أن المعسكرات في منطقة شينجيانغ، الواقعة في أقصى شمال غربي البلاد، تقدم التعليم والتدريب الطوعيين، لكن وثائق رسمية، – بحسب بي بي سي- تُظهر كيف يتم حبس السجناء وتلقينهم ومعاقبتهم.

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وتم تسريب الوثائق إلى الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، الذي عمل مع 17 شريكاً إعلامياً، بما في ذلك بي بي سي وصحيفة الجارديان في بريطانيا.

ووجد التحقيق أدلة جديدة تقوض ادعاء حكومة بكين بأن معسكرات الاعتقال، التي بنيت في شينجيانغ خلال السنوات الثلاث الماضية، هي لأغراض إعادة توعية طوعية لمواجهة التطرف.

ويُعتقد أن حوالي مليون شخص، معظمهم من أقلية الإيغور المسلمين، قد احتُجزوا دون محاكمة.