شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد : 27 قتيلاً خلال خلال اشتباكات عنيفة بأدلب والان نبدء بالتفاصيل

سقط 27 قتيلاً خلال اشتباكات عسكرية عنيفة بمحاور جنوب شرق محافظة إدلب السورية وقعت بين مقاتلي الفصائل السورية وقوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها. وجاء في تفاصيل بيان للمرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم أن 19 من أولئك الضحايا كانوا قد انتموا لفصائل سورية مختلفة من بينها فصائل مسلحة وأن قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها بلغ عدد ضحاياها في تلك الاشتباكات 8 مقاتلين.

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