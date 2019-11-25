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إصابة 11 عنصر أمن عراقي في احتجاجات بغداد

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أصيب 11 منتسبا أمنيا عراقيا بجروح بعد استهدافهم برمانة يدوية من قبل خارجين عن القانون بمنطقة حافظ القاضي في شارع الرشيد قرب جسر الأحرار وسط بغداد.

وقال اللواء الركن عبد الكريم خلف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اليوم الاثنين ، إن "11 منتسبا أمنيا أصيبوا بجروح بعد استهدافهم من مجموعة خارجة عن القانون برمانة يدوية بمنطقة حافظ القاضي، رافقها استخدام قناني المولوتوف".

وأضاف أن "القوات الأمنية اعتقلت عددا من الخارجين عن القانون وما زالت تلاحق هذه المجاميع".

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