رياضة 2019-11-25 | 13:33 880 مشاهدة وجهت اللجنة المنظمة لبطولة خليجي 24 التي تستضيفها دولة قطر دعوة رسمية لخمسة لاعبين عراقيين دوليين سابقين لحضور الافتتاح الرسمي للبطولة التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة. ووجهت الدعوة لكل من رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية رعد حمودي و نائبه الاول فلاح حسن كذلك وجهت اللجنة المنظمة للبطولة دعوة رسمية الى اللاعبين الدوليين السابقين هادي احمد و علاء احمد لحضور البطولة الخليجية، فضلا عن توجيه الدعوة لرئيس اتحاد الكرة الأسبق حسين سعيد.



و من المؤمل وصول نجوم الكرة العراقية السابقين اليوم الى قطر اذ تحملت اللجنة المنظمة تكاليف السفر و الإقامة كافة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قطر تدعو خمسة لاعبين عراقيين سابقين لحضور افتتاح خليجي 24 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.