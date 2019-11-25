بالفيديو: شبهات فساد تلف مشاريع صحية وخدمية في كربلاء

الاهالي طالبوا هيئة النزاهة بالتحقيق بملفات هذه المشاريع واحالة المقصرين الى القضاء، لمعرفة مصير الاموال التي انفقت على هذه المشاريع.

وينتقد معنيون ضعف دور هيئة النزاهة في محافظة كربلاء المقدسة مشيرين إلى أنها لم تكشف عن أسماء الفاسدين الذين تسببوا بهدر المال العام من خلال تنفيذ مشاريع على الورق لكنها في الحقيقة متلكئة وغير منجزة.

