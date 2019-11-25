الحلبوسي: ماضون بتشريع قانوني انتخابات مجلس النواب والمفوضية العليا للانتخابات

اكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الاثنين، على ضرورة العمل لاعادة الثقة بين الشارع العراقي والعملية السياسية، فيما اكد على اهمية المضي بتشريع قانوني انتخابات مجلس النواب والمفوضية العليا للانتخابات.

وقال الحلبوسي في تصريح لعدد من وسائل الاعلام بينها الخليج 365، ان "الوضع الراهن يتحتم علينا ان لا نقف عند مصلحة اي حزب لكوننا امام قضية وطن"، مشدداً "على العمل من اجل اعادة الثقة بين الشارع العراقي والعملية السياسية".

واكد "على اهمية المضي بتشريع قانوني انتخابات مجلس النواب والمفوضية العليا للانتخابات"، مشيرا الى ان "هذين القانونين سترسمان خارطة طريق لمشهد سياسي اكثر وثوقا للشعب العراقي واعادة الثقة بين الشعب والعملية السياسية بوضوح وصريح".

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وتابع ان "القانون المطروح حاليا لانتخابات مجلس النواب يتضمن 50% قوائم فردية واخرى 50% قوائم انتخابية مع خصوصية لبعض المحافظات خاصة منها التي تعرضت لاحتلال داعش الارهابي وعدم عودة النازحين"، لافتا الى "انني ادعم ان يكون الانتخاب فرديا لكل ابناء الشعب العراقي وان تكون نسبة 100% هي لمرشحين فرديين ونراعي الخصوصية التي تعالج بعض الحالات في المحافظات".

وبين "اننا تحدثنا مع تحالف القوى العراقية لديهم بعض الامور الخاصة بالنازحين وهو مطلب لكل الشعب العراقي لكن الظرف الحالي الذي يمر به البلد هي قضية ومصلحة وطن لاتمثل هدف مكون او تقف على مصلحة طائفة وحزب او شخص"، مشددا على "ضرورة تغليب مصلحة الوطن والمواطنين".

وبشأن المهلة الـ45 يوما، اكد الحلبوسي "اننا لانحكم انفسنا بتوقيتات زمنية قد تكون اقل من ذلك لكن بعض القوانين تحتاج الى رؤية واسعة لاشباع المناقشات واخذ اراء المختصين ليكون الموعد اقرب او اقل من المحدد قليلا".