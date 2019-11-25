أفاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بأن فرق الدفاع المدني انقذت اربعة اطفال مع والدتهم اثر حريق اندلع بمنزلهم شرقي بغداد، فيما اشار الى العثور على جثة امرأة مسنة في المنزل المحترق.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن حريقا اندلع، ظهر اليوم، في منزل بمنطقة بغداد الجديدة خلف گراج النعيرية، شرقي العاصمة.
وأوضح المصدر، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ اربعة اطفال مع والدتهم، مشيرا الى العثور على جثة امرأة مسنة في المنزل.
كانت هذه تفاصيل خبر انقاذ 4 اطفال ووالدتهم ووفاة امرأة مسنة اثر حريق اندلع بمنزلهم في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.