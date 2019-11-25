انقاذ 4 اطفال ووالدتهم ووفاة امرأة مسنة اثر حريق اندلع بمنزلهم في بغداد

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن حريقا اندلع، ظهر اليوم، في منزل بمنطقة بغداد الجديدة خلف گراج النعيرية، شرقي العاصمة.

وأوضح المصدر، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ اربعة اطفال مع والدتهم، مشيرا الى العثور على جثة امرأة مسنة في المنزل.