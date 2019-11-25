النزاهة: محكمة مكافحة الفساد المركزية توقف محافظي صلاح الدين وبابل السابقين

كشف مصدر في النزاهة، الاثنين، ان محكمة مكافحة الفساد المركزية اوقفت محافظي صلاح الدين وبابل السابقين. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان " محكمة مكافحة الفساد المركزية اوقفت محافظي صلاح الدين وبابل السابقين". ولم يذكر المصدر اية تفاصيل اخرى.



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