البرلمان يعقد جلسته برئاسة الكعبي

عقد مجلس النواب، الاثنين، جلسته الاعتيادية برئاسة حسن الكعبي. وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب عقد اليوم جلسته الاعتيادية الـ18 برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي". Advertisements واضاف المصدر ان "الجلسة ستشهد مناقشة القراءة الثانية لقانون الانتخابات والقراءة الثانية لمشروع قانون مفوضية الانتخابات، والتصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018". وتابع ان "الجلسة ستشهد التصويت على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000 والتصويت على مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة 1975 والقراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 المعدل، والقراءة الاولى لمشروع قانون ايجار الاراضي الزراعية، فضلا عن مناقشات عامة".



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