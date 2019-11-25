نقابة المعلمين تدعو الى تظاهرة موحدة الاربعاء المقبل

دعت نقابة المعلمين العراقيين، الاثنين، الملاكات التربوية والتعليمية الى الاستمرار بالتظاهر السلمي وتنظيم تظاهرة موحدة تنطلق من فروعها في بغداد والمحافظات يوم الاربعاء المقبل الموافق 27/11/2019 الساعة الثالثة ظهرا. وتنشر الخليج 365 ادناه نص البيان الصادر عن نقابة المعلمين العراقيين / المركز العام

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