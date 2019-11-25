حمدوك في إريتريا لأول مرة لتعزيز علاقات البلدين

حمدوك لدى وصوله إلى العاصمة الإريترية

بحث الرئيس الإريتري أسياس أفورقي ورئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، الإثنين، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

ووصل حمدوك، اليوم، إلى العاصمة الإريترية أسمرا في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا، هي الأولى له منذ توليه منصبه، حسب وكالة السودان للأنباء.





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رافق حمدوك في زيارته إلى أسمرا وفد رفيع المستوى، ضم وزراء (شؤون مجلس الوزراء، الداخلية، الصناعة والتجارة، التعليم العالي والبحث العلمي، البنى التحتية والنقل)، ومدير جهاز المخابرات العامة.

ومنذ عزل النظام الإخواني برئاسة عمر البشير، في أبريل/نيسان الماضي، ظلت العلاقات السودانية في تطور مضطرد بعد أن شهدت توترا وصل إلى حد القطيعة في آخر أيام البشير.

ويمثل حمدوك ثالث مسؤول رفيع في السلطة الانتقالية يزور إريتريا، حيث زارها من قبل رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حميدتي.

كما زار الرئيس الإريتري أسياس أفورقي الخرطوم بعد سنوات من الغياب.