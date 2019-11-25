وفد الوساطة السودانية إلى جوبا لمتابعة مخرجات قمة أوغندا

غادر وفد من الوساطة السودانية بين الفرقاء في جمهورية جنوب السودان إلى جوبا، الإثنين؛ لمتابعة تنفيذ مخرجات القمة الأوغندية الثلاثية.

واحتضنت العاصمة الأوغندية كمبالا، يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قمة ثلاثية بحضور رؤساء أوغندا يوري موسفيني، والجنوب سوداني سلفا كير ميارديت، ورئيس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، لدعم اتفاق السلام بين فرقاء جنوب السودان.

وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية" إن وفد لجنة السلام السودانية، التي تم تشكيلها مؤخرا غادر إلى جوبا، اليوم؛ لمتابعة مخرجات القمة الأوغندية الثلاثية.

ويترأس الوفد نائب رئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان حميدتي، ويضم في عضويته كلا من أعضاء مجلس السيادة الفريق الركن ياسر العطا، ومحمد الفكي سليمان، ومحمد حسن التعايشي، إضافة إلى عائشة موسى السعيد، ووزير ديوان الحكم الاتحادي يوسف الضي، ورئيس هيئة الاستخبارات الفريق الركن جمال عبدالمجيد.

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كان الفرقاء في جنوب السودان قد اتفقوا على تمديد موعد إعلان الحكومة الانتقالية بين رئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت وزعيم المعارضة الدكتور رياك مشار إلى 3 أشهر مقبلة.

ووقّع سلفاكير ومشار وجماعات المعارضة في أغسطس/آب من العام الماضي اتفاق سلام نهائيا في الخرطوم أنهى نزاعا استمر 5 سنوات.





وكانت "العين الإخبارية" قد كشفت عن مصادر دبلوماسية، طلب حكومة جنوب السودان من الخرطوم الضغط على زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار، للموافقة على تشكيل الحكومة الانتقالية في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

واشترطت المعارضة بجمهورية جنوب السودان بقيادة رياك مشار، الجمعة الماضية، حل القضايا العالقة بينها وبين سلفاكير ميارديت لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية التي كان من المقرر إعلانها في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.