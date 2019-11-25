8 قتلى في هجوم بالكونغو.. وحرق مقر بلدية

أقدم سكان غاضبون في مدينة بيني بالكونغو الديمقراطية على إحراق جزء من مقر البلدية، بعد مقتل 8 مدنيين في مجزرة نسبت إلى مسلحي "القوات الديمقراطية المتحالفة".



ويدين السكان منذ أيام امتناع الجيش الكونغولي وقوات الأمم المتحدة الموجودة في إقليم شمال كيفو؛ حيث تقع المدينة، عن التحرك في مواجهة المجازر التي ترتكبها القوات الديمقراطية المتحالفة.

وتضمّ "القوات الديمقراطية المتحالفة" متمردين أوغنديين معادين للرئيس يويري موسيفيني وانكفأت إلى شرق الكونغو الديمقراطية عام 1995.

وقتلت هذه الجماعة نحو 70 مدنيا في بيني عقب هجوم للجيش على قواعدها أعلن عنه يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول.

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وأطلق الجيش الكونغولي عملياته العسكرية ضد المتمردين بمفرده بدون أن يطلب مساندة القوات التابعة لبعثة الأمم المتحدة.

وتمكنت الشرطة التي أطلقت رصاصا حيا من تفريق المتظاهرين حول مبنى البلدية.

وذكرت إذاعة "أوكابي" التابعة للأمم المتحدة أن الشرطة قتلت متظاهرا، السبت، موضحة أن متظاهرين غاضبين قتلوا السبت أيضا شرطيين اثنين.

وقرر السكان التوجه إلى معسكر بعثة الأمم المتحدة في الكونغو (مونوسكو) الواقع عند مدخل المدينة في الحي الذي استهدفته المجازر المتكررة لـ"القوات الديمقراطية المتحالفة".

وقال الناطق باسم الجيش الكونغولي الميجور ماك عازوكاي بشأن المجزرة الأخيرة إن "العدو توغل في حي بويكيني وقتل 8 مدنيين".