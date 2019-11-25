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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصر.. حديقة الحيوان: شراء فيلين بـ6 ملايين جنيه
الإثنين 25 نوفمبر 2019
قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بمصر، إن هناك محاولات لشراء ٢ من الفيلة للحديقة من دول شرق آسيا أو الدول الإفريقية، موضحا أن سعر الفيل الواحد يصل إلى ٣ ملايين جنيه، وأن ارتفاع سعر الفيلة يرجع إلى أنها مهددة بالانقراض. وأضاف في تصريحات للدستور، أن الحديقة منتظرة موافقة منظمة "السايتس" الدولية للحفاظ على الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض، وذلك بحضور لجنة من "السايتس" لمعاينة بيت الفيلة بحديقة الحيوان لمعرفة مطابقته المعايير الدولية، حيث إنه سيتم شراء الفيلة من موطنها من الهند أو تايلاند في شرق آسيا أو جنوب أفريقيا أو بتسوانا أو زيمبابوي. وأشار إلى أن هناك عروضا لشراء زرافة بنظام البدل من جنوب إفريقيا بفرس النهر المعروف بـ"سيد قشطة" أو البجع، لافتا إلى أن هناك خطة لشراء 4 من سباع البحر من الصين، وكذلك الدب البني من الصين أيضا لدعم الحديقة.
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