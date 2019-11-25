عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصر.. اختناق 66 طالبة داخل مدرسة بسبب تسرب غاز من أحد المصانع

الإثنين 25 نوفمبر 2019

البيمن العربي - متابعات

تضررت 66 طالبة بإحدى المدارس في أسوان بجنوب مصر، جرّاء تعرضهن للاختناق بعد استنشاق غاز متسرب من أحد المصانع المجاورة للمدرسة، في ظل زيادة مستمرة لأعداد الطالبات والمدرسات المتضررات من تطاير ذلك الغاز.

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وانطلقت 18 سيارة إسعاف إلى المدرسة مقر الواقعة، لنقل الطالبات المغمى عليهن إلى مستشفى أسوان الجامعي، وأسوان التخصصي، لتلقي العلاج، إذ تجمع فيهما كافة الأجهزة المعنية بالدولة عقب حدوث حالات الاختناق، وعلى رأسهم محافظ أسوان أحمد إبراهيم وبعض القيادات الأمنية.

وتبيّن من التحريات المبدئية أن الطالبات استنشقن غازًا تطاير من أحد المصانع المجاورة لمدرستهن، وتم إيداع طالبة واحدة من عدد الطالبات المصابات، بالرعاية المركزة نظرًا لأنها سبق أن خضعت لعملية قلب مفتوح.

وتوجهت لجنة من الجهات المعنية إلى مصنع كيما، المتسبب في حالات الاختناق الناتجة من تسرب الغاز، للوقوف على ملابسات التسريب، ولم تصدر المحافظة ولا أي من مديرياتها بيانًا رسميًّا بالواقعة حتى الآن.

يذكر أن أخطار اقتراب المصانع من المدارس ببعض المحافظات تسبب أكثر من مرة في حدوث اختناق للطلاب، كان آخرها حينما أصيب 15 تلميذًا في مجمع مدارس ”السيوف“ شمال مصر بمحافظة الإسكندرية، بحالة اختناق، عقب تسرب غاز الكلور من محطة مياه شرب مجاورة لهم.