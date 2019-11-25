عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الكونجرس الأمريكي يدعو لفرض عقوبات على قطر لدعمها الإرهاب

الإثنين 25 نوفمبر 2019

قال موقع" ستوك ديلي ديش" الأمريكي اليوم الاثنين، إن عدد من نواب الكونجرس الأمريكي يرون قطر كراعٍ رئيسي للإرهاب في الشرق الأوسط، منادين بفرض المزيد من العقوبات على الامارة الصغيرة لدعمها الارهاب، وهم النواب بيرجمان، آر ميس، روجر مارشال، آر كان، وارين ديفيدسون، آر أوهايو.



وقال أحد رجال الكونجرس الأمريكي في مؤتمر رعاة منتدى الشرق الأوسط، تحت عنوان "قطر: حليف استراتيجي للمتطرفين في الولايات المتحدة لا يمكن التسامح معه ولن يتم التسامح معه"، أن دعم قطر للعنف والإرهاب وسفك الدماء يشكك في الشراكة الأمريكية".

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وتابع رجال الكونجرس، أن الولايات المتحدة حاليًا لها قاعدة جوية في أراضي الإمارة، ومضيفين أن الرئيس ترامب ووزير الخارجية مايك بومبو يمكنهم إعادة النظر في هذا الترتيب، لأن قطر تتعامل وتدعم الجماعات الإرهابية الإقليمية، بما في ذلك طالبان.

وقال نائب الكونجرس وممثل ميشيغان، الذي شغل منصب جنرال مشاة البحرية من قبل انتخابه في الكونغرس جاك بيرجمان، أنه"من الواضح أن قطر بلد يمثل مشكلة، لكن حتى هذه اللحظة لم تتخذ الولايات المتحدة إجراءً كافيًا".

انتقد بيرجمان قطر بسبب مجموعة من الأنشطة الشائنة، مشيرا إلى أن قطر تلعب لعبة مزدوجة مع إيران والمسلحين الإرهابيين كما ان قطر تعمل على إطلاق حملة لاختراق وسرقة رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من الاتصالات التي تخص المواطنين الأمريكيين.

كما حث بيرجمان الكونجرس، على تمرير قانون لتعديل قانون الحصانات السيادية الأجنبية الذي يسمح للمواطنين الأميركيين برفع دعاوى مدنية ضد رعاة الدولة للإرهاب، بغض النظر عن مكان ارتكاب عمل الإرهاب، لأنه في الوقت الحالي، لا يجوز للمواطنين الأمريكيين سوى رفع دعاوى مدنية في المحاكم المحلية بسبب الهجمات الإرهابية التي ترتكب على الأراضي الأمريكية.