عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سكاى نيوز: تركيا لن تستأنف عملياتها العسكرية فى سوريا

الإثنين 25 نوفمبر 2019

أكد مصدر أمني، اليوم الإثنين، أن تركيا لن تستأنف العملية العسكرية شمال شرق سوريا، بعد يوم من تهديدات وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، باستئناف العملية في حال لم تلتزم موسكو وأمريكا باتفاق المنطقة الآمنة، حسب ما أذاعته قناة"سكاي نيوز".



وقالت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، إنها لم تقم بما يلزم بموجب الاتفاقات حول شمالي سوريا، مؤكدًا ضرورة قيامهما بذلك، وذلك في إجابته على أسئلة النواب في جلسة لمناقشة موازنة وزارة الخارجية بالبرلمان.

ورجحت وسائل إعلام تركية، أن تستأنف تركيا عملية "نبع السلام" شرق الفرات، بعد لقاء مرتقب بين الرئيس التركي أردوغان والأمريكي ترامب، على أن تشمل مناطق انسحاب القوات الأمريكية.