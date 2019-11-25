عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انطلاق أعمال الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات فيديو

الإثنين 25 نوفمبر 2019

انطلقت اليوم، أعمال الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التى تعقد فى العاصمة أبوظبى بمشاركة أكثر من 500 شخصية قيادية وطنية من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.



ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الاماراتية، تستعرض الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات مراحل تطبيق مئوية الإمارات 2071 وخطط وبرامج العمل الحكومية للعشر سنوات المقبلة التي تمثل المرحلة الأولى من المئوية، كما تناقش سبل تعزيز تكامل الجهود الوطنية وتطوير البنية التحتية المستقبلية للدولة.

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وتختتم فعالياتها غدا، بحفل تكريم أوائل الإمارات من الشخصيات الوطنية التي عززت قيم التسامح ومسيرة الدولة بمبادراتها وأفكارها وعطائها الاستثنائي.

وتعد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات المنصة الأكبر والأشمل التي تجمع فريق عمل دولة الإمارات من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لبحث التحديات التي تواجه مسيرة التنمية ومناقشة أولويات العمل الحكومي في مختلف القطاعات.