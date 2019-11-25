عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزير إيراني يعترف بالتداعيات الخطيرة لرفع أسعار الوقود

الإثنين 25 نوفمبر 2019

البيمن العربي - متابعات

أقر وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني، رضا رحماني، بأن لزيادة أسعار البنزين آثارًا حقيقية ونفسية على أسعار السلع الأخرى، مؤكدًا أن وزارته تسعى للسيطرة على التأثيرات النفسية لمنع إحداث طفرة في أسعار السلع الأخرى.



وأوضح رحماني خلال جلسة علنية في البرلمان الإيراني أن ”مسألة تأثير ارتفاع أسعار البنزين على السلع والخدمات الأخرى كانت على جدول الأعمال. هذا القرار تم اتخاذه من قبل كبار المسؤولين في النظام، ووزارة الصناعة والتعدين والتجارة ستقوم بواجبها للسيطرة على أسعار السلع الأخرى“.

واعتبر رحماني أن ”عدم السيطرة على ارتفاع أسعار السلع الأخرى بسبب زيادة أسعار البنزين يمثل أحد المخاوف الخطيرة بالنسبة لوزارته“، مبينًا أنه ”بمجرد تنفيذ خطة إصلاح أسعار البنزين، يتم عقد اجتماعات لمراقبة أسعار البضائع بشكل مستمر“.

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وأشار إلى أنه ”على سبيل المثال، أجرى مركز البحوث البرلمانية دراسة العام الماضي ووجد أن زيادة بنسبة 2.6% في أسعار البنزين ستؤثر على السلع الأخرى، فيما قال البنك المركزي إن ذلك سيؤثر بنسبة 4%“.

وشهدت العديد من المدن الإيرانية ارتفاعًا في أسعار السلع الاستهلاكية على خلفية قرار الحكومة برفع أسعار البنزين إلى ثلاثة أضعاف الأسبوع الماضي، رغم تعهد الحكومة بفرض إجراءات صارمة لمنع رفع أسعار السلع الاستهلاكية.

وكشف يد الله صادقي، رئيس منظمة صناعة المناجم والتجارة في العاصمة طهران، عن زيادة في أسعار 16 سلعة من أصل 100 سلعة استهلاكية.

وقال صادقي إن ”الزيادة في الأسعار ترجع إلى الموسمية وارتفاع النسبة المئوية في أسعار الشحن“، مضيفًا أن ”سبب بعض الزيادة في الأسعار يرجع أيضًا إلى زيادة أجرة الشحن بوساطة الشاحنات الصغيرة، والتي تتأثر بارتفاع أسعار البنزين“.

من جانبها، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، اليوم الاثنين، عن ارتفاع في أسعار الشحن بعد ارتفاع أسعار البنزين الذي أدى إلى موجة احتجاجات عارمة في العديد من المدن الإيرانية وأوقع أكثر من 100 قتيل وآلاف الجرحى والمعتقلين، لافتة إلى أن ”رفع أسعار البنزين أثر بشكل غير مباشر على تكلفة الإنتاج وأسعار المستهلك في نهاية المطاف“.

وأصر المسؤولون الحكوميون على أن ارتفاع أسعار البنزين وتقنينه لن يؤثرا على ارتفاع أسعار السلع الأخرى، فيما أعلنت الحكومة أنها نشرت 4 آلاف شخص لمراقبة أوضاع السوق والمتاجر ومعاقبة المخالفين.