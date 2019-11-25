الدفاع التركية أعلنت استكمال الدورية التركية- الروسية الـ11 بشرق الفرات

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، "استكمال الدورية البرية الـ11 من ​القوات التركية​ والروسية في الشمال السوري". وأوضحت في بيان، أنّ "الدورية المشتركة، جرت بين بلدة ديريك و​مدينة القامشلي​ الواقعتين شرق الفرات. وقد شاركت في الدورية 4 مركبات بريّة من كلّ جانب، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة"، لافتةً إلى أنّ "الدورية جرت على عمق 10 كيلومترات، بامتداد 58 كلم". ويأتي تسيير الدوريات المشتركة بموجب الاتفاق التركي الروسي المُبرم في 22 تشرين الأول الماضي.

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