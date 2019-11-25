بوغدانوف: ممثلو اللجنة الدستورية السورية سيلتقون في أستانا

لفت نائب وزير ​الخارجية الروسية​ ​ميخائيل بوغدانوف​، إلى أنّ "اجتماع صيغة ​أستانا​ في كانون الأول المقبل، بانتظار ممثّلي اللجنة الدستورية السورية، وهم سيحدّدون تشكيلة وفودهم بأنفسهم".

وكان وزير خارجية ​كازاخستان​ مختار تليوبردي، قد أكّد أنّ اللقاء في نور سلطان سيعقد في 10- 11 كانون الأول.

يُذكر أنّ الاجتماع كان مقرّرًا في نهاية شهر تشرين الأول الماضي، لكن تمّ تأجيله على خلفيّة اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف.

وكانت قد انطلقت في مدينة جنيف السويسرية، اليوم، جولة جديدة من أعمال اللجنة الدستورية السورية بمشاركة من النظام والمعارضة وممثّلي ​منظمات المجتمع المدني​، وتحت إشراف ​الأمم المتحدة​.