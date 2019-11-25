اردوغان وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة عمل تستغرق يوما واحدا

وصل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة عمل تستغرق يومًا واحدًا.
وكان في استقباله في المطار ساعد رئيس الوزراء القطري وزير الدفاع خالد بن محمد العطية، السفير التركي لدى الدوحة فكرت أوزر، ومسؤولون آخرون في السفارة.
وسيعقد اردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لقاءً ثنائيًا قبل ترأسهما الاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية.
ويرافق الرئيس التركي كلّ من وزراء: الرياضة والشباب محمد قصاب أوغلو، الخزانة والمالية براءت ألبيرق، الدفاع خلوصي أكار، الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، والتجارة روهصار بيكجان، ومسؤولين آخرين.
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