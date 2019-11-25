اردوغان وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة عمل تستغرق يوما واحدا

وصل الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، إلى العاصمة القطرية ​الدوحة​، في زيارة عمل تستغرق يومًا واحدًا.

وكان في استقباله في المطار ساعد رئيس الوزراء القطري وزير الدفاع خالد بن ​محمد العطية​، السفير التركي لدى الدوحة ​فكرت أوزر​، ومسؤولون آخرون في السفارة.

وسيعقد اردوغان وأمير قطر الشيخ ​تميم بن حمد آل ثاني​، لقاءً ثنائيًا قبل ترأسهما الاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية.

ويرافق الرئيس التركي كلّ من وزراء: الرياضة والشباب محمد قصاب أوغلو، الخزانة والمالية براءت ألبيرق، الدفاع ​خلوصي أكار​، الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، والتجارة روهصار بيكجان، ومسؤولين آخرين.