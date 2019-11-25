إرتفاع حصيلة ضحايا تحطم طائرة في الكونغو الديمقراطية إلى 29 قتيلا

ارتفعت حصيلة تحطُّم طائرة ركاب صغيرة، في منطقة ذات كثافة سكانيّة في مدينة غوما بجمهورية ​الكونغو الديمقراطية​ يوم أمس الأحد، إلى 29 قتيلًا على الأقل.

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