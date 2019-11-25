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أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "وحدات الجيش أوقفت فجر اليوم 9 أشخاص في منطقة جل الديب، بعدما أقدموا على قطع الطرقات بواسطة كميّات من الزجاج المكسور والزيت المحروق والمازوت وغيرها من المواد، وسُلّموا إلى الشرطة العسكرية لإجراء التحقيق معهم بإشراف القضاء المختص".
وأوضحت في بيان، أنّها "أوقفت أيضًا 4 أشخاص لقيامهم بأعمال شغب في منطقة الذوق، فأُخلي سبيل 3 منهم، فيما تمّ تسليم الرابع إلى الشرطة العسكرية كونه من الجنسية السورية".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف 11 شخصا في منطقتي جل الديب والذوق لقيامهم بأعمال شغب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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