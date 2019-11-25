الجيش: توقيف 11 شخصا في منطقتي جل الديب والذوق لقيامهم بأعمال شغب

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، أنّ "وحدات الجيش أوقفت فجر اليوم 9 أشخاص في منطقة ​جل الديب​، بعدما أقدموا على ​قطع الطرقات​ بواسطة كميّات من الزجاج المكسور والزيت المحروق و​المازوت​ وغيرها من المواد، وسُلّموا إلى ​الشرطة العسكرية​ لإجراء التحقيق معهم بإشراف ​القضاء​ المختص".

وأوضحت في بيان، أنّها "أوقفت أيضًا 4 أشخاص لقيامهم بأعمال شغب في منطقة ​الذوق​، فأُخلي سبيل 3 منهم، فيما تمّ تسليم الرابع إلى الشرطة العسكرية كونه من الجنسية السورية".