قاسم هاشم: قطع الطرقات تسبب بمقتل مواطنين على طريق برجا الجنوب

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ الى انه بسبب ​قطع الطرقات​ قتل مواطنين اثنين على طريق برجا ​الجنوب​، وسأل "عن سبب قطع الطرقات؟ واكد ان قطع الطرقات ممنوع وليس حقا لاحد، وكما يكفل الدستور ​حرية التعبير​ عن الراي بالتظاهر يكفل حرية التنقل للناس، و​الاجهزة الامنية​ اعلنت عن حفظ حرية التنقل، ولكن اين هو هذا الحق؟".

واعتبر هاشم في حديث تلفزيوني، ان ​لبنان​ في ظل نظام ديمقراطي تحكمه المؤسسات، ولا يمكن تركيب ​حكومة​ على مزاج البعض بعيدا عن ​الاكثرية​ الموجودة. وشدد على ان ​الغاء الطائفية​ مادة في ​الدستور اللبناني​، وهناك فريق سعى الى تطبيق المادة، والرئيس ​نبيه بري​ سعى منذ التسعينات الى اليوم لتطبيق الطائف والغاء الطائفية. ودعا الحراك الى تقديم برنامجه السياسي.

واستبعد هاشم ان تكون حكومة المواجهة احد الخيارات في الاستشارات النيابية لان الظرف لا يسمح لحكومة مواجهة، رغم ان المنطق الديمقراطي يقول ان الاكثرية تحكم والاقلية تعارض، الا ان الواقع يدعو لتشكيل حكومة توافقية.