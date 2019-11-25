أوضحت ابنة الضحية حسين شلهوب الّذي سقط على أوتوستراد الجية، حيث كان بعض الأشخاص يقطعون الطريق، أنّ "جسمًا غريبًا سقط على السيارة وتسبّب بالحادث"، لافتةً إلى أنّ "والدي أُصيب بالارباك نتيجة سقوط جسم على السيارة، ففقد السيطرة واصطدم بالفاصل الإسمنتي، وبسبب وجود زيت على الطريق احترقت السيارة".
وفي مقطع مصوّر، شرَحت تفاصيل حادث السير الّذي وقع.
وكان صباح اليوم قد وَقع حادث سير أدّى إلى احتراق سيارة على أوتوستراد الجية، في المكان الّذي يقطعه بعض الشبان.
كانت هذه تفاصيل خبر ابنة المواطن حسين شلهوب الذي سقط على أوتوستراد الجية: شيء سقط على السيارة وتسبب بالحادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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