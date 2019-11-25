الطبش: اعتماد سياسة الشارع مقابل شارع هي قمّة اللامسؤولية الوطنية

اعتبرت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​رولا الطبش​ ان اعتماد ​سياسة​ الشارع مقابل شارع، هي قمّة اللامسؤولية الوطنية، عبر دفع الناس لمواجهة بعضها البعض.

وحذرت الطبش في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "من هكذا سياسات، ومن لديه موقف فَلْيُعْلنه بكل مسؤولية ووعي، بدون ان يُغرر ببعض الفتية والشباب، لدفعهم الى الاعتداء على متظاهرين سلميين".