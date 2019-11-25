مذكرة توقيف وجاهية بحق المدعى عليه بقتل علاء أبو فخر

استجوب قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة ​فادي صوان​، المعاون في ​الجيش اللبناني​ شربل العجيل، وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه، بجرم قتل الشهيد علاء أبو فخر قصدا، و​إطلاق النار​ تهديدا، كما استجوب العقيد نضال. ض المدعى عليه بالتدخل بالجرم وترك الأخير بسند اقامة.



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