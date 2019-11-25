اشار النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "منذ اليوم الأول ‏كان ​جسر الرينغ​ نقطة إحتكاك حساسة، ‏وكان على ​الجيش​ و​الأمن​ عدم مغادرتها مطلقا. رأينا الليلة العدد القليل للعسكر بمواجهة الحشود وكادوا يصلون إلى بعضهم البعض، ومرت أكثر من ساعة لوصول تعزيزات الجيش والأمن والناس يدها على قلوبها كان يكفي سقوط نقطة دم، هذا غير مسموح".

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد: كان على الجيش والأمن عدم مغادرة جسر الرينغ منذ اليوم الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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