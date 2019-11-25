الجيش: 4 طائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية أمس

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، أقدمت بتاريخ 24 تشرين الثاني 2019 الساعة 10:30، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​الناقورة​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق رياق، بعلبك، الهرمل، ​الشوف​ و​الجنوب​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 22:00 من فوق بلدة ​علما الشعب​".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "عند الساعة 14:10، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​بيروت​ وضواحيها، ​بعبدا​ والجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 21:30 من فوق البحر غرب البلدة المذكورة"، موضحةً أنّ "عند الساعة 16:30، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​كفركلا​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 23:20 من فوق بلدة كفركلا".

وبيّنت المديرية أنّ "عند الساعة 21:05، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 25 تشرين الثاني 2019 الساعة 00:05 من فوق بلدة كفركلا".