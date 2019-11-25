5 قرارات عاجلة من محافظ أسوان بعد إصابة 84 طالبة ومعلمة باختناقات – صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

قرر اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، غلق قسم الحامض الذي تنبعث منه الأدخنة الضارة في مصنع كيما القديم، عن العمل على خلفية إصابة 84 طالبة ومعلمة باختناقات صباح اليوم الاثنين، ونقلهن إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وتوجه المحافظ إلى مبنى مدرسة حسين مرسال الثانوية الفنية للبنات بمنطقة المحمودية، فور إبلاغه بحدوث حالات اختناق وذلك بسبب انتشار الأدخنة المنبعثة من مصنع كيما القديم.

واستدعى المحافظ، الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد الدخيلي مدير مرفق الإسعاف، ووجه بسرعة نقل الحالات المصابة لمستشفى أسوان الجامعي، التي استقبلت 54 حالة، وأيضًا لمستشفى أسوان التخصصي بالصداقة الجديدة، بواقع 30 حالة.

وتوجه محافظ أسوان إلى مصنع كيما القديم حيث أمر رئيس مجلس الإدارة بوقف تشغيل قسم الحامض الذي تنبعث منه الأدخنة الضارة، مع تحرير محضر مخالفة من الإدارة العامة للبيئة، بالتسبب في انتشار الأدخنة والتلوث البيئي بالعديد من المناطق والأحياء السكنية داخل مدينة أسوان.

وأجرى اللواء أحمد إبراهيم، اتصالًا هاتفيًا بوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع إدارة المصنع، خاصة أنه تم التنبيه أكثر من مرة بخطورة الانبعاثات التي تخرج منه.

وتوجه المحافظ إلى قسمي الطوارئ بمستشفى أسوان الجامعي، ومستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة، للاطمئنان على الحالات المصابة، ووجه بتوفير جميع الخدمات الطبية والعلاجية اللازم لهن.

رافق المحافظ خلال جولاته، اللواء محمد عمارة مدير أمن أسوان، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى عضوي مجلس النواب، ياسين عبد الصبور وحسن سيد خليل.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، خروج 64 حالة من بين 84 طالبة ومعلمة مصابات باختناقات داخل مدرسة حسين مرسال الثانوية الصناعية بأسوان، عقب تلقي الإسعافات اللازمة.

وأشار وكيل الوزارة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن هناك 20 حالة فقط لا تزال تحت الملاحظة، بينها 13 حالة في مستشفى أسوان الجامعي و7 حالات في مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة.

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