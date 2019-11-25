بدء العوة الطوعية لمواطنين سودانيين إلى منطقة حدودية جنوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - أ ش أ

بدأت أعداد كبيرة من المواطنين السودانيين في محلية "السلام" بولاية "النيل الأبيض" (جنوب السودان)، بالعودة الطوعية إلى منطقة "الكويك" الحدودية مع دولة جنوب السودان، بعد أن هجروها خلال السنوات الماضية بسبب الأوضاع الأمنية.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن اللجنة العليا لإعادة وتوطين مواطني "الكويك" نظمت احتفالا بهذه المناسبة، بحضور ممثلين عن حكومة ولاية النيل الأبيض، وقيادات من مقاطعة "فشودة" بدولة جنوب السودان.

وأشاد العميد الرشيد محمد علي مشرف محلية "السلام" بمتانة العلاقات بين السودان ودولة جنوب السودان، مشيرا إلى التنسيق المحكم بين قائدي منطقتي "الكويك الشمالية" و"الكويك الجنوبية"، الذي أسهم في هدوء الأحوال وتوفير الأمن الذي أسهم في عودة مواطني منطقة الكويك الشمالية إلى ديارهم.

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وشدد على ضرورة تهيئة البيئة وتوفير المناخ الملائم للعائدين والعمل على دمجهم مع المجتمع حتى يصبحوا منتجين، ووجه بحصر وتسجيل الراغبين في العودة الطوعية إلى مناطقهم وتقديم التسهيلات وتوفير سبل العيش الكريم لهم.

من جانبه، هنأ العميد جيمس جرجاس قائد اللواء الثاني القطاع الجنوبي لدولة جنوب السودان مواطني الكويك بالعودة الطوعية إلى مناطقهم بعد زوال أسباب نزوحهم.

وقال جرجاس إن العودة الطوعية ترسخ أواصر الأخوة بين شعب واحد فرقته السياسة، وتؤكد السلام والتعايش السلمي بين شعبي البلدين.