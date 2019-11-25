ارتفاع حصيلة تحطم طائرة في الكونغو الديموقراطية إلى 29 قتيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كينشاسا - (أ ف ب):

ارتفعت حصيلة تحطم طائرة ركاب صغيرة في منطقة ذات كثافة سكانية بمدينة غوما في جمهورية الكونغو الديموقراطية الأحد إلى 29 قتيلا على الأقل.

وتم نقل ناج من ضمن 19 شخصا كانوا يستقلون الطائرة (17 راكبا اضافة الى اثنين من افراد الطاقم) إلى المستشفى بالإضافة إلى 16 آخرين كانوا في موقع تحطم الطائرة، حسب ما أعلنت حكومة شمال كيفو الإقليمية.

وجاء في البيان "في هذه المرحلة، تم العثور على 29 جثة وسط الركام".

وكانت الطائرة من طراز "دورنييه-228" التابعة لشركة "بزي بي" متوجهة إلى بيني الواقعة على بعد 350 كلم شمال غوما عندما اصطدمت بمنزلين في منطقة سكنية قرب المطار، على ما أوضح نائب وزير النقل جاك كيبويا.

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واظهرت صور من مكان التحطم أعمدة دخان أسود وألسنة لهب تنبعث من الطائرة المنكوبة، فيما حاول سكان سكب المياه عليها لإطفائها.

كما أظهر فيديو اطلعت عليه وكالة فرانس برس قمرة القيادة والنيران مشتعلة بها بعد أن اصطدمت بحائط المنزل.

وتسجّل باستمرار حوادث لطائرات من طراز انتونوف في جمهورية الكونغو الديموقراطية، مع خسائر بشرية كبيرة في بعض الأحيان.

وفي 11 أكتوبر، فقدت طائرة شحن تؤمن الجانب اللوجستي في رحلة لرئيس الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسيكيدي في شرق البلاد، وعلى متنها ثمانية اشخاص.