وزير الشئون الخارجية الجزائري يثمن جهود سلطنة عُمان وسياستها الحكيمة

ثمّن صبري بو قدوم وزير الشئون الخارجية بالجمهورية الجزائرية جهود سلطنة عُمان وسياستها الحكيمة للسلطان قابوس بن سعيد الساعية إلى تعزيز التفاهم والوئام بين شعوب ودول العالم.

وقال في حديث لوكالة الأنباء العمانية على هامش الزيارة التي يقوم بها حاليا للسلطنة : إن الدبلوماسية العمانية تحظي باحترام عربي ودولي كبير لما تتميز به من حكمة

في حل كثير من القضايا في المنطقة وارساء السلام بين شعوب ودول العالم.

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وأكد أن العلاقات العمانية الجزائرية علاقات" أخوية وتاريخية راسخة، تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك في مختلف المجالات".واوضح وزير الخارجية الجزائري ان لقاءه مع يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشئون

الخارجية تم خلاله استعرض مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزه، لاسيما مجالات التعاون الاقتصادي والثقافي وغيرها من الجوانب التي تخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين بما في ذلك فرص الاستثمار والشركة بين البلدين.

وحول اللجنة المشتركة العمانية الجزائرية أكد أنها أحد مكاسب هذه العلاقة بين البلدين معربا عن طموح في تكثيف الجهود من خلال قيام رجال الأعمال في البلدين بزيادة الاستثمار المتبادل لما فيه مصلحة الجانبين في مختلف المجالات.