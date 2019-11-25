محمد بن حمد الرمحي يحصد جائزة أفضل وزير في مجال الطاقة بالعالم

ممثلا لسلطنة عمان، حصد الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز جائزة أفضل وزير في مجال الطاقة في العالم من مجلة بتروليوم إكونومست العالمية تقديرا لخبراته المتميزة في النفط و البترول والطاقة.

يذكر أن الرمحي حاصل على دكتوراه وبكالوريوس من

"امبريال كوليدج لندن" في المملكة المتحدة، وماجستير من "جامعة تولسا" في الولايات المتحدة الأميركية، وهو وزير النفط والغاز منذ عام 1997 ، ورئيس مجلس ادارة عدد من الشركات مثل "الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال"، و"تنمية نفط عمان"، والنفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية "أوربك"، و"هيئة تنظيم الاتصالات"، و"الصندوق الوطني للتدريب"، وعضو مجلس إدارة "صندوق الاحتياطي العام للدولة".

وقد بدأ مسيرته المهنية في "شركة تنمية نفط عُمان"، وبعد ذلك التحق بالعمل في الشركة كمهندس في حقل فهود، وشغل في ذات الشركة عدة مناصب حتى تم تعيينه وزيرًا.