ممثلا لسلطنة عمان، حصد الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز جائزة أفضل وزير في مجال الطاقة في العالم من مجلة بتروليوم إكونومست العالمية تقديرا لخبراته المتميزة في النفط و البترول والطاقة.
يذكر أن الرمحي حاصل على دكتوراه وبكالوريوس من"امبريال كوليدج لندن" في المملكة المتحدة، وماجستير من "جامعة تولسا" في الولايات المتحدة الأميركية، وهو وزير النفط والغاز منذ عام 1997 ، ورئيس مجلس ادارة عدد من الشركات مثل "الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال"، و"تنمية نفط عمان"، والنفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية "أوربك"، و"هيئة تنظيم الاتصالات"، و"الصندوق الوطني للتدريب"، وعضو مجلس إدارة "صندوق الاحتياطي العام للدولة".
وقد بدأ مسيرته المهنية في "شركة تنمية نفط عُمان"، وبعد ذلك التحق بالعمل في الشركة كمهندس في حقل فهود، وشغل في ذات الشركة عدة مناصب حتى تم تعيينه وزيرًا.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن حمد الرمحي يحصد جائزة أفضل وزير في مجال الطاقة بالعالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.