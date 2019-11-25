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رابط حجز تذاكر موسم الرياض ومسابقة الفاروق للفروسية

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يبحث الكثيرون من زوار المملكة العربية اليوم على طريقة حجز تذاكر موسم الرياض لحضور فعاليات مسابقة الفاروق للفروسية التي ستقام اليوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر، بميادين الفروسية بنبان الرياض برعاية الهيئة العامة للترفية، والتي أكدت أن الهدف من المسابقة إحياء وصية سيدنا الفاروق عمر رضي الله عنه "علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل".

كما تسعى مسابقة الفاروق للفروسية لتحفيز كل مواطن ومواطنة من الهواة

في كلا من "السباحة الحرة والفروسية والسهم والرماية بالقوس"، بالمشاركة لممارسة هواياته المفضلة، على أن يحصل الفائزين على جوائز تصل إلي أكثر من مليون ريال سعودي.

 كما تهتم المسابقة بالصغار حيث سيتم تقديم العديد من العروض الخاصة بالخيل والشخصيات التاريخية بجانب توفير ركن خاص لعروض الأطفال.

ويقدم موسم الرياض لزواره خلال الفترة القادمة

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حزمة الفعاليات الترفيهية منها ليلة زعيم آسيا الهلال التي ستقام يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر، بجانب العديد من الحفلات بمنطقة بوليفارد  مثل حفل نوال الكويتية ونبيل شعيل يوم السبت الموافق 30 نوفمبر، كما يجمع مسرح موسم الرياض النجوم شيرين وصابر الرباعي وأصالة وذلك يوم الجمعة الموافق29 نوفمبر، ومن المقرر إقامة حفل اعتزال  ياسر القحطاني يوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر.

ويمكنكم حجز تذاكر موسم الرياض من خلال أحد فروع فيرجن ستور المتواجدة بالمملكة أو من خلال الموقع الرسمي لموسم الرياض وذلك بالضغط هنا

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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