رابط حجز تذاكر موسم الرياض ومسابقة الفاروق للفروسية

يبحث الكثيرون من زوار المملكة العربية السعودية اليوم على طريقة حجز تذاكر موسم الرياض لحضور فعاليات مسابقة الفاروق للفروسية التي ستقام اليوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر، بميادين الفروسية بنبان الرياض برعاية الهيئة العامة للترفية، والتي أكدت أن الهدف من المسابقة إحياء وصية سيدنا الفاروق عمر رضي الله عنه "علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل".
كما تسعى مسابقة الفاروق للفروسية لتحفيز كل مواطن ومواطنة من الهواةفي كلا من "السباحة الحرة والفروسية والسهم والرماية بالقوس"، بالمشاركة لممارسة هواياته المفضلة، على أن يحصل الفائزين على جوائز تصل إلي أكثر من مليون ريال سعودي.
كما تهتم المسابقة بالصغار حيث سيتم تقديم العديد من العروض الخاصة بالخيل والشخصيات التاريخية بجانب توفير ركن خاص لعروض الأطفال.
ويقدم موسم الرياض لزواره خلال الفترة القادمة
ويمكنكم حجز تذاكر موسم الرياض من خلال أحد فروع فيرجن ستور المتواجدة بالمملكة أو من خلال الموقع الرسمي لموسم الرياض وذلك بالضغط هنا
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