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البحرية الروسية تقتني زوارق حربية بلاستيكية

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 تدرس قيادة البحرية الروسية إمكان شراء زوارق ذات هيكل من البلاستيك فائق الكثافة.

وأفادت مصادر، نقلًا عن مدير عام الشركة المصنعة للزوارق، غينادي فاسيليوك، بأن البحرية الروسية بصدد صياغة طلب تقني يطرح أمام الزورق البلاستيكي الحربي، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

 وأضاف، أن زورقًا واحدًا اختباريًا صنع من المادة البلاستيكية يستخدم حاليًا في أسطول قزوين الروسي. وطلبت قيادة البحرية الروسية من الشركة تصنيع زورق أكبر حجمًا.

 من مميزات الزوارق من هذا النوع عدم تعرضها للتآكل. وليست بحاجة إلى تجديد الطلاء. وتتحمل درجة الحرارة

من 30 درجة مئوية تحت الصفر إلى 50 درجة مئوية فوق الصفر، وتتصف بالصمود أمام الصدمات والضربات، ومن الصعب جدًا اكتشافها بالرادارات الكلاسيكية، وقال غينادي فاسيليوك إن عمر استخدام الزورق سيبلغ 50 عامًا.

 يذكر أن روسيا تنتج بنجاح حاليًا كاسحات ألغام يصنع هيكلها من المواد البلاستيكية الزجاجية. ويتوقع أن تبني قريبًا فرقاطة صغيرة بلاستيكية.

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